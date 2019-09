Una città plastic free, la mozione di Vicopisano del Cambiamento

Di seguito la mozione che il gruppo consiliare Vicopisano del Cambiamento ha presentato in Consiglio Comunale, impegnando Sindaco e Giunta ad avviare tutte le politiche per vietare l'uso della plastica monouso.

Gruppo consiliare:

Vicopisano del Cambiamento

Al Presidente del consiglio comunale N. Marchetti;

Al Sindaco Matteo Ferrucci;

Al segretario comunale Dott. Brogi;

Al consiglio Comunale

Oggetto: Mozione “ Vicopisano plastic free”

Valutato che l’Europa, secondo produttore di plastica al mondo, riversa in mare ogni anno 500mila tonnellate di macroplastiche e 130 mila tonnellate di microplastiche.

Considerato che l’Italia e uno dei principali produttori europei di stoviglie di plastica monouso che, se non correttamente smaltiti, restano in ambiente per anni, causando danni gravissimi all’ecosistema; che ogni anno finiscono in mare, direttamente o indirettamente Otto milioni di tonnellate di rifiuti plastici; che le plastiche possono essere ingerite intenzionalmente, accidentalmente o in maniera indiretta dalle specie marine.

Visto che l’Unione europea, II 28 Maggio 2018, per affrontare in modo efficace l’inquinamento da plastiche,haadottatonuovenormechemettonoalbandoi10prodottidiplasticamonouso che più inquinano le spiagge e i mari d'Europa;

Premesso che l’Unione europea ha adottato il 18 gennaio la prima Strategia sulla plastica, che si inserisce nel processo di transizione verso un'economia più circolare;

Considerato che l’inquinamento da plastiche configura una evidente minaccia per gli organismi marini, per gli equilibri degli ecosistemi e per I‘uomo e che nemmeno la catena alimentare è immune dai rischi di contaminazione soprattutto a cause delle microplastiche derivanti dalla degradazione dei rifiuti plastici in mare;

Visto che iI Ministero dell’ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha lanciato la campagna "Plastic Free Challenge (#PFC)" con la quale ha invitato, la società civile e le istituzioni, ad eliminare la plasticamonouso;

Tenutoconto che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013;

Considerato che l’utilizzo negli uffici pubblici di stoviglie compostabili e di prodotti ed imballaggi biodegradabili, possibilmente ottenuti utilizzando materie prime di recupero, permetterebbe di ridurre al minimo i rifiuti prodotti.

Tenuto conto che la regione Toscana il 25 giugno 2019 ha approvato una legge per la riduzione dell’incidenza della plastica nell’ambiente, introducendo specifici divieti e sanzioni per l’utilizzo di prodotti in plastica monouso: nell’ambito di manifestazioni fieristiche comprese anche sagre e fiere mercato soprattutto se organizzate o finanziate anche in parte da Regione, enti locali e aziende soggette a vigilanza degli stessi enti, “è fatto divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti, in plastica monouso”.

Tenuto conto del lavoro svolto negli ultimi anni dall’amministrazione Comunale nel sensibilizzare la collettività sul tema in oggetto e, in generale, sul tema ambientale attraverso la collaborazione con le associazioni del Ns territorio;

Considerando che nel Ns comune numerosi eventi si svolgono già nel rispetto di quanto espresso dalla mozione in oggetto;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta

Ø ad avviare, previa pianificazione ad opera della Commissione consiliare afferente, opportuni provvedimenti per concretizzare i seguenti obiettivi:

Ø a vietare l’uso della plastica monouso presso tutte le sedi comunali ed uffici ad esso connessi, comprese le sale conferenze pubbliche ed i centri civici;

Ø a mettere a punto un’ordinanza che preveda un graduale e progressivo divieto dell’uso di materiali plastici non compostabili per le attività ristorative e ricettive del territorio, sagre, eventi e manifestazioni connesse al tema cibo e bevande, promovendo il vuoto a rendere;

Ø ad attivare una campagna informativa indirizzata ad ogni scuola di ogni ordine e grado presente nel territorio, e ad ogni cittadino residente e non, mediante apposita cartellonistica in luoghi pubblici, piazze, parchi, al fine di scoraggiare l’uso della plastica monouso

Ø a organizzare giornate straordinarie di pulizia soprattutto, di sponde di fiumi, torrenti, canali coinvolgendo associazioni e cittadini;

Ø a vietare l’utilizzo della plastica monouso in tutte le aree boschive del Monte Pisano;

Ø a vietare l’utilizzo di plastica monouso da parte di sagre, feste e manifestazioni con il patrocinio del Comune di Vicopisano rendendo l’essere “plastic free” requisito indispensabile per ottenere il patrocinio stesso ed i relativi contributi.

