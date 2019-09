Cori in Concerto, un'edizione dedicata alla musica popolare

Una nuova cifra artistica e musicale per l’edizione 2019 di Cori in Concerto, che si terrà domenica 15 settembre alle ore 18 nella Chiesa di San Francesco.

“Questa nona edizione vuole interrompere per una volta con il genere serio e dedicare l’evento a musiche popolari di successo di autori italiani e stranieri, senza dimenticare brani da colonne sonore da Musical americani, di film per bambini ed altro ancora”. Così il Maestro Gianfranco Cosmi, storico ideatore e anima organizzativa della rassegna, ancora una volta realizzata col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha sintetizzato la ‘virata pop’ del programma musicale, che alternerà, in un variopinto panorama melodico, brani di Nicola Piovani, Queen, Gino Paoli fino alle note della mitica “New York New York” e alla struggente “Torna a Surriento”.

Il tutto in una chiave corale inedita e sapientemente orchestrata dallo stesso Maestro Cosmi, alle prese con un nutrito stuolo di coristi appartenenti a molte realtà toscane: dalla Corale Polifonica di Viareggio – organizzatrice dell’evento – al Gruppo Corale Lucchese, dal Coro Lirico Toscano al Coro Stereo Tipi fino al ai due cori delle Voci Bianche, Teatro del Giglio Santa Cecilia e Istituto Comprensivo Lucca Tre.

L’evento, introdotto e condotto da Vania Della Bidia, verrà poi impreziosito dalla presenza esecutori di livello: Pietro Castellari al pianoforte, Stefano Adabbo alla tastiera, Vittorio Fioravanti al contrabbasso, Antonio Restuccia alle percussioni e alla batteria e Samuele Ceragioli alla tromba.

Una manifestazione, dunque, che si rinnova di anno in anno e che prosegue il suo cammino grazie al sostegno della Fondazione e di altri sponsor privati, e alla collaborazione della Provincia e del Comune di Lucca e del Teatro del Giglio.

L'ingresso è gratuito e i biglietti saranno disponibili, fino a esaurimento posti, presso la Reception IMT (Piazza San Francesco), il giorno stesso del concerto, 15 settembre, con orario 16.00-18.00.

Fonte: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

