Scuole in Valdera, tra novità e conferme ecco i dirigenti scolastici 2019-20

Chi saranno i dirigenti scolastici del 2019-20? Abbiamo già dato uno sguardo al Cuoio e all'Empolese Valdelsa, è il caso di dirigersi verso la Valdera. Ci sono alcuni cambiamenti, ma non tanti come nelle altre circostanze.

Per quanto riguarda Pontedera Vito Civello sarà all'i.c. Gandhi, Maria Tiziana Baratta al Curtatone e Montanara, mentre Virginia Cirillo al Pacinotti. Il liceo XXV Aprile rimane a Sandro Scapellato, lo stesso per Luigi Vittipaldi al Fermi; ds dell'Ipsia Pacinotti resta Maria Giovanna Missaggia, così come Lucia Orsini al Montale e Pierluigi Mario Robino al Marconi.

All'istituto comprensivo di Casciana Terme Lari (che comprende anche Chianni) il dirigente sarà Maria Rosaria Pizza, Maura Biasci invece rimarrà al Niccolini di Ponsacco. Al Martin Luther King di Calcinaia è stato nominato nuovo dirigente Davide Giovanni Maria Salvetti.

Per Palaia invece bisogna rifarsi all'i.c. Fra Domenico da Peccioli di Peccioli, dove il preside sarà Gianluca La Forgia. Crespina Lorenzana fa capo al Mariti di Fauglia, dove prenderà servizio Enrico Pasero. Infine a Bientina e Buti il ds sarà Sandra Fornai, mentre Lidia Sansone resterà a Capannoli, che comprende anche Lajatico e Terricciola.

