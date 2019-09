Il Don Bosco in scena ad Empoli, per la seconda giornata di Coppa Toscana

Sei giorni dopo il positivo esordio, contro Valdera, la prima squadra della Pallacanestro Don Bosco torna sul parquet, stavolta in trasferta, ad Empoli, per la seconda giornata di Coppa Toscana. Non inganni il fatto che i rivali militino in Serie C Silver, quello in programma sabato – palla a due prevista per le 18.30 – è un match da prendere con le molle; di fronte, infatti, ci sarà una squadra reduce dal clamoroso successo esterno sul terreno della grande favorita del girone, Castelfiorentino. 40’ comunque importanti per continuare il percorso verso la forma migliore ed inserire nei giochi rossoblu l’ultimo arrivato, la guardia Niccolò Mencherini. Ne è consapevole anche coach Marco Aprea che presenta così la sfida: “Si tratta di una partita importante, per oliare ancor più i nostri meccanismi, continuando il percorso iniziato contro Valdera e proseguito martedì nell’amichevole contro Pontedera. Avremo di fronte una squadra che, nonostante militi in C Silver, possiede una notevole esperienza e che è in un ottimo momento, come racconta la bella vittoria della settimana scorsa contro la favorita Castelfiorentino. Sarà un test importante per noi, contro una squadra molto temibile, che mi permetterà di avere ancor più punti di riferimento nelle mie valutazioni, sia dal punto di vista tecnico che da quello psicologico.”