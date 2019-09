Estorsore minaccia vittima con l'arrivo di 'rinforzi': arrestato a Carmignano

Ieri i carabinieri di Montemurlo hanno arrestato in flagranza un 43enne di origini calabresi ma da tempo residente a Carmignano. L’uomo da gennaio di quest’anno si sarebbe reso responsabile di ripetuti episodi di estorsione nei confronti di un 49enne pratese.

La vicenda nasce quando l’arrestato, che comincia a frequentare la vittima per amicizie in comune, lo inizia a inventare difficoltà economiche. Da qui riesce a ottenere importanti prestiti fino a 10mila euro, parte in contanti, ma anche mediante bonifici bancari a cui giustificazione suggerisce causali inventate e fantasiose.

In seguito il truffatore tenta di far credere allo sventurato che proprio per colpa di quei prestiti si sarebbe trovato in difficoltà con il fisco, perché la vittima non li avrebbe inseriti nella sua ultima dichiarazione dei redditi. L'asticella si alza ancora quando chiede ulteriori 5mila euro per sanare il suo dovuto con lo Stato. Ma stavolta il truffato si informa in banca e capisce di essere stato raggirato.

A questo punto la vicenda che era nata come una truffa si evolve. Il truffatore diventa estorsore: per avere quei 5mila euro fa ripetute e gravissime minacce tramite telefonate minatorie, messaggi e ricatti. A questo punto il truffato sceglie di rivolgersi alle forze dell'ordine.

Partono le indagini dei militari di Montemurlo e del radiomobile di Prato che oltre ad accertare pienamente quanto denunciato, acclarano un inquietante quadro intimidatorio nel quale l’estorsore arriva anche a minacciare l’intervento di complici calabresi che sarebbe giunti appositamente in Toscana per mettere in atto le intimidazioni.

L’epilogo della vicenda si è consumato ieri presso la filiale pratese di un Istituto Bancario ove l’estorsore aveva dato appuntamento alla vittima affinché prelevasse, per poi consegnargli, la somma di denaro richiesta, poi lievitata a 6.000 Euro.

Allo scambio di denaro i carabinieri hanno arrestato il 43enne. S’indaga ancora alla ricerca di eventuali complici.

