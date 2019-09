Evasione fiscale per dieci milioni, nei guai società di Arezzo

Un'ingente evasione fiscale è stata scoperta dalla guardia di finanza a Arezzo per quanto riguarda tre società di un gruppo orafo. L'indagine è nata dopo la segnalazione dalla polizia estera di circa 140 kg di oggetti preziosi ceduti in evasione di imposta da diverse società aretine. Sono stati recuperati a tassazione circa 2 milioni di euro di ricavi non dichiarati al Fisco, frutto della vendita di oreficeria in nero. inoltre sono stati recuperati anche 1,5 milioni di costi indeducibili dal reddito. Le fiamme gialle hanno scoperto pure una ulteriore società del medesimo gruppo con sede in Spagna, ma che in realtà aveva il centro decisionale a Arezzo: aveva oltre sei mmilioni di ricavi non dichiarati in italia. Trovato anche un trust, di cui il capostipite del 'gruppo' aveva usufruito, indebitamente, del regime di esenzione della relativa imposta di successione e donazione, quantificata in oltre 2 milioni di euro.

