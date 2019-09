Fiumi di carta, un evento per omaggiare la Pesa e il riciclo

14 e 15 settembre dalle 16 alle 19

Come un augurio al ritorno dell’acqua e della vita nella Pesa, dedichiamo due giorni al disegno collettivo, che coinvolgerà tutta Montelupo: un lungo rotolo di carta sarà steso in via XX settembre, chiunque potrà lasciare la propria traccia, trasformando il rotolo in un fiume di carta popolato di animali acquatici, pensieri e ricordi. Chiunque può rendere omaggio alla Pesa utilizzando materiali di riciclo da incollare sul proprio pezzo di disegno. Un’iniziativa in difesa della Pesa e di sensibilizzazione al riciclo creativo.

Portatevi ritagli di giornali e riviste a volontà e anche plastiche da incollare!

All’interno di questo evento ci sarà la presentazione del Fanzine Friscospeaks curata da Edizioni del Frisco: il magazine di cultura indipendente, con video, talk e musica!

Fonte: FACTO - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino