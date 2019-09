A fuoco tre bungalow in un camping: non ci sono feriti

I vigili del fuoco di Orbetello sono intervenuti alle ore 03,30 di questa mattina per un incendio scaturito all'interno del camping La Giannella Sp 36 nel comune di Orbetello. L'incendio ha interessato tre bungalow, uno dei quali è andato completamente distrutto, mentre gli altri due hanno avuto danni. Le persone che erano vicine all'area dell'intervento sono state allontanate per consentire in sicurezza le operazioni di spegnimento. Il Comando di Grosseto ha inviato sul posto anche una seconda squadra per il rifornimento dell'acqua. Sul posto anche i Carabinieri. Non ci sono stati feriti. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte fino alle ore 06,30 circa di questa mattina.

