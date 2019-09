Imprevista interruzione idrica nel Comune di Buti

Acque SpA comunica che, a causa di un guasto imprevisto sulla rete di distribuzione nel Comune di Buti, avvenuto nella serata di ieri, oggi venerdì 6 settembre è in corso un'interruzione idrica nelle vie Vecchia delle Vigne e Don Minzoni.

I nostri tecnici, intervenuti sin dalla tarda serata di ieri, stanno proseguendo nell'intervento di riparazione, che si presenta particolarmente complesso.

Per limitare i disagi per gli abitanti è attivo già da ieri sera un servizio di rifornimento idrica o sostitutivo con autobotte posta in via Vecchia delle Vigne.

Il ripristino del servizio, previsto per le ore 12, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell'acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

In via Vecchia delle Vigne, dall’agosto scorso sono in corso i lavori di sostituzione della rete idrica; la stessa che, deteriorata, è causa del guasto odierno e di quelli nel recente passato. L’intervento di completa sostituzione della tubazione ammalorata, che comporta un investimento di circa 100mila euro, dovrebbe concludersi nella prima settimana di ottobre; una volta ultimato, garantirà un generale miglioramento del servizio e la drastica riduzione degli episodi di interruzione idrica imprevista.

