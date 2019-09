I vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti in via della Pace a Castiglione della Pescaia, per un incendio abitazione. L'incendio ha coinvolto una palazzina su tre piani, ma sono stati danneggiati solamente la cucina e la camera al primo piano, anche se alcune stanze dei piani superiori sono state invase dal fumo. L'abitazione per il momento è stata dichiarata inagibile. Sul posto i carabinieri.

