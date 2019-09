Lavori a strade e marciapiedi, divieti di transito in via della Pieve e in via Verdi

Divieti di transito per lavori dalle 9 di lunedì 9 fino a sabato 14 settembre, in via della Pieve (Piana di Settimo) nel tratto tra via Pisana e la scuola Pettini, e a Casellina in via Verdi, nel tratto compreso tra gli incroci con le vie Pisana e Donizetti. La chiusura di via della Pieve è necessaria per la stesura del manto di asfalto (lavoro realizzato da privati come opera di urbanizzazione), mentre quella di via Verdi per consentire gli interventi di risanamento della carreggiata stradale e di porzioni di marciapiede. I lavori sono programmati nella settimana precedente l’inizio dell’anno scolastico, per scongiurare problemi di accesso alle scuole primarie che hanno sede nelle due vie interessate dagli interventi.