Sabato 7 settembre dalle ore ore 9.30 alle 13.00 torniamo in strada. Gazebo Lega al mercato settimanale, in via Garibaldi fronte Benetton lato Macchi. Continuano i tesseramenti 2019, prenotazioni in pullman organizzato per Pontida 15 settembre e Roma 19 ottobre. Considerazioni, opinioni, suggerimenti, segnalazioni. Prosegue il nostro impegno nel rispetto della fiducia che ci è stata manifestata lo scorso 26 Maggio.

Fonte: Lega Castelfiorentino

