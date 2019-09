LivornoSicura, continuano le iniziative per ricordare le vittime dell'alluvione

Prosegue il ciclo di iniziative di LivornoSicura- Settimana della Memoria e della Consapevolezza promossa dal Comune di Livorno a due anni dalla tragica alluvione del settembre 2017. Dopo l’apertura del Villaggio della Protezione Civile allestito alla Rotonda di Ardenza, sono in programma nei prossimi giorni due momenti di celebrazione collettiva per riflettere e non dimenticare quanto accaduto.

Domenica 8 SETTEMBRE

“Camminata di pacificazione da Livorno all'Eremo della Sambuca” -

l’Associazione Valle Benedetta, in collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni Gualberto e molte realtà associative, organizza la Camminata di pacificazione.

I partecipanti, con ritrovo alle ore 9:00, risaliranno i torrenti che attraversano il territorio livornese con percorsi a piedi, in bicicletta o a cavallo.

Ritrovo finale alle 12:30 presso l’Eremo della Sambuca, alla Valle Benedetta, dove saranno organizzati momenti di intrattenimento musicale e riflessione e sarà celebrata la S.Messa da parte del parroco don Cristian Leonardelli. Contestualmente verrà presentato il progetto di ristrutturazione dell’Eremo.

Concluderà la giornata, intorno alle 16, il suono del Silenzio eseguito dal

trombettiere del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.

Per informazioni e prenotazioni:

https://associazionevallebenedetta.wordpress.com/

Lunedì 9 SETTEMBRE

Alle ore 21 si terrà presso il Duomo, il Concerto di Musica Sacra e di ispirazione liturgica organizzato dall'Ass. Accademia degli Avvalorati e dall'Ass.

Amedeo Modigliani con interpreti musicisti e cantanti provenienti da tutta Italia, spontaneamente ed estemporaneamente riuniti per l'occasione per formare il grande coro e la grande orchestra a due anni dall'alluvione, sotto la direzione del maestro Mario Menicagli e alla presenza di importanti solisti.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

