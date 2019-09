Investito dal treno a Castelfiorentino, veglia in memoria di Marko

Per Marko Kaziu, 19enne di Castelfiorentino morto poche ore dopo essere stato investito da un treno, è stata organizzata una veglia di preghiera in attesa dei funerali, che verranno celebrati dopo la restituzione della salma. Don Valentino Cheli, parroco della chiesa di Santa Maria della Marca, ha chiamato a raccolta i fedeli anche con un annuncio su Facebook per domani, sabato 7 settembre, alle 21.15. Nel frattempo quest'oggi è stata fatta l'autopsia sul corpo del giovane e il magistrato di turno dovrebbe dare il nulla osta per restituire la salma per i funerali. Si pensa che nei primi giorni della settimana prossima verrà eseguita la funzione.

Nel resto del paese ad aver fatto scalpore è stato l'episodio dei giovani che hanno riso dopo l'incidente nella mattina di mercoledì 4 settembre. La mancanza di rispetto di fronte a una tragedia è stato il tema del Caffè di Gramellini, breve riflessione quotidiana che il vice direttore del Corriere della Sera ha voluto dedicare a questa "ultima frontiera del cinismo".

