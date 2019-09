Martinfiera inaugura la nuova sede polivalente

Sabato pomeriggio 7 settembre alle ore 17 nel parcheggio di via Fontevecchia a Marti sarà inaugurato uno spazio polivalente realizzato dall’associazione “Martinfiera”.

In vista della fiera paesana del 21-22 settembre prossimi, e per il futuro, l’associazione potrà contare quindi su una sede, di cui finora mancava. La realizzazione è stata possibile in virtù della sottoscrizione di una convenzione con l’Amministrazione comunale di Montopoli in Val d’Arno.

In seguito all’accordo l’Amministrazione ha concesso lo spazio, pari a circa 100 metri quadrati sul livello più basso del parcheggio, in comodato gratuito per 10 anni a condizione che, su richiesta, possa essere usufruito anche da altre associazioni del territorio. L’associazione da parte sua ha dotato lo spazio di pareti antincendio verso il parcheggio, di finestre sui lati esterni, di una pavimentazione e di un bagno (anche per disabili).

In occasione dell’inaugurazione, cui dovranno seguire nel tempo ulteriori lavori per migliorare il locale, i cittadini di Marti potranno vedere l’opera guidati dalla presidente dell’associazione, Anna Fiaschi. Dopo il suo saluto prenderanno brevemente la parola il sindaco Giovanni Capecchi e il geometra Michele Casalini che ha curato il progetto dal punto di vista tecnico. Don Fabrizio Orsini, ancora per pochi giorni pievano di Santa Maria Novella, impartirà la benedizione al nuovo locale. Un brindisi concluderà l’iniziativa.

Fonte: Martinfiera

