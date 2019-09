Millepiedi Run a Montelupo, percorso tra i luoghi simbolo della città

La “Millepiedi Run” è un evento podistico che si tiene in tutta Italia e che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per Dynamo Camp. Anche Montelupo Fiorentino sarà una tappa dell’iniziativa.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 in viale Umberto I. Ogni partecipante donerà minimo 5 € da devolvere alla Dynamo Camp, un camp di Terapia Ricreativa, primo in Italia, appositamente strutturato per ospitare gratuitamente per periodi di vacanza e svago bambini e ragazzi malati, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione.

Il percorso si snoda per 5 Km attraverso luoghi significativi di Montelupo: il parco dell’Ambrogiana, il lungo Arno, la Torre per poi arrivare a Fibbiana, dove sarà possibile visitare la cappella della Villa Mannelli.

Un piccolo gioiello che merita una sosta per osservare le bellezze al suo interno, anche se necessita di essere ristrutturata e per questo è stata inserita dall’amministrazione comunale fra i beni da recuperare attraverso l’ART Bonus.

All’interno della cappella è esposta l'opera scultorea "ForzAmore" dell'artista Monica Antonelli, recentemente insignita del titolo di Cavaliere di Leonardo da Vinci.

