Minaccia la compagna e le vandalizza l'auto: sospeso carabiniere dall'Arma

Ha tempestato l'ex compagna con insulti e minacce, arrivando anche a vandalizzare la sua auto e il motorino. L'uomo, 49 anni, appuntato dei carabinieri, ha persino atteso la donna fuori dal luogo di lavoro, un incontro quest'ultimo che avrebbe talmente turbato la donna da svenire per lo spavento. L'uomo è stato sospeso dall'Arma: il gip ha disposto il divieto di avvicinarsi per sei mesi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex e di comunicare con lei e ha sospeso il carabiniere per sei mesi dall'Arma, con automatico ritiro della pistola.

