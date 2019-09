Minacciava e picchiava la moglie tenendola in casa in un clima di terrore: arrestato 42enne

Da tempo minacciava e picchiava la moglie, impedendole di svolgere alcuna attività lavorativa senza garantire peraltro i necessari mezzi di sussistenza ai figli conviventi. Oltre a questo la donna veniva sottoposta a numerose umiliazioni quale ad esempio quella di costringerla ad allacciare e slacciare le scarpe del marito al rientro a casa. Anche i figli dovevano sottostare alle leggi dell'uomo che ad esempio impediva alle femmine di avere qualunque rapporto con delle amiche. Si tratta di un a famiglia straniera da tempo residente ad Abbadia San Salvatore.

La donna, 42 anni, ha però denunciato il clima insostenibile in cui viveva ai carabinieri che ieri, a conclusione dell'attività di indagine, hanno arrestato per atti persecutori il marito, un 48enne operaio in un’azienda della zona.

La 42enne, insieme ai figli, è stata immediatamente collocata in una località protetta per essere successivamente spostata presso una casa famiglia, ancora da individuare. È stata richiesta all’autorità giudiziaria una misura di “divieto di avvicinamento ai futuri luoghi frequentati dalla persona offesa”.

