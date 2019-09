Per l’effettuazione della tradizionale iniziativa “A pranzo col nonno”, domani, 7 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza del Mercato, in tutta l’area perimetrale del loggiato sul lato di Salicotto.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

