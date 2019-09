Morte Butali, Ceccarelli: "Interlocutore autorevole, protagonista dello sviluppo economico di Arezzo"

"Per chi ha avuto, come me, una responsabilità istituzionale in terra di Arezzo, Benito Butali è stato un interlocutore costante e autorevole. I suoi successi di imprenditore sono a tutti noti e non sta a me ricordarli. Lo ricordo come protagonista dello sviluppo economico e della profonda trasformazione che attraversò la società locale dagli anni '60 in avanti, fino a divenire un riferimento ben oltre i confini provinciali".

Così l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli ricorda Benito Butali, scomparso ieri all'età di 94 anni.

"Lo ricordo – continua Ceccarelli - come costante protagonista delle vicende aretine, nelle diverse stagioni e nei ruoli da lui rivestiti. La sua scomparsa è un grande dolore per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue qualità di uomo, oltre che per i successi nel suo lavoro e nella sua vita. Pensando a Benito, viene automatico pensare anche a Vera, l'inseparabile moglie di una vita davvero straordinaria. Penso al suo dolore e le mando un grande abbraccio, a lei e a tutta la sua bellissima famiglia".

Fonte: Giunta regionale

