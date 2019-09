Movimenti coraggiosi, al via la nuova stagione sportiva Uisp 2019/20

Si apre una nuova stagione di sfide per l’UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti. Al via il tesseramento 2019-2020 nel segno dei “Movimenti

coraggiosi”: è questo il tema scel-to a sottolineare come lo sportpertutti sia divenuto sinonimo di un nuovo welfare che porta salute e benessere, ma anche solidarietà, sostenibilità, sviluppo del territorio, inclusione, pari opportunità e partecipazione democratica.

Tutti valori in cui Uisp si rispecchia e che si ritrovano nelle sue iniziative.

Oggi la Uisp è una delle più grosse e consolidate realtà associative in Italia e in Europa: 1.3000.000 associati e 16.500 società sportive affiliate. Nella provincia di Firenze (con l'esclusione della zona dell'Empolese e Valdelsa) Uisp conta 55.030 soci e 591 società affiliate, numeri che danno l'idea di quanto capillare sia la presenza sul territorio. Il Comitato di Firenze è impegnato su più fronti per ampliare l'offerta di pratica motoria, favorire l'attività sportiva all'aria aperta e si conferma punto di riferimento per società e atleti

di: calcio, atletica, ciclismo, volley, basket e nuoto attraverso campionati, tornei e manifestazioni. Inoltre, particolare attenzione è rivolta ai sani stili di vita e a facilitare l'inclusione nel segno della solidarietà e del rispetto reciproco.

Tanti i progetti in campo: si avvia a conclusione il progetto Palestre all’aperto che ha promosso la pratica sportiva en plein air nei parchi della città, ripartono i corsi Afa (attività fisica adattata) mirati a contrastare l’invecchiamento ed è in fase di elaborazione il calendario delle passeggiate nei quartieri che di anno in anno ha visto crescere il numero di partecipanti ad una forma semplice e sana di movimento quale il cammino. Sono alle ultime battute i Centri estivi multisport che anche quest’estate hanno ospitato migliaia di bambini. Tutti di nuovo in vasca alla piscina Costolina a Firenze con il fitness in acqua e il nuoto libero, in palestra a Scandicci, a Signa, a Lastra a Signa e a Calenzano con tanti nuovi corsi per tutte le età.

Tra le grandi manifestazioni della nuova stagione sportiva, l’appuntamento di punta si conferma l’Half Marathon Firenze, in programma domenica 5 aprile 2020. La mezza maratona ha ormai conquistato una dimensione internazionale. A fine febbraio si svolgerà invece Giocagin, evento che unisce tutti gli appassionati di ginnastica e danza in una grande festa.

“La Uisp Firenze affronta questa nuova stagione sportiva, forte della sua mission e convinta che per contrastare le disuguaglianze sociali che caratterizzano questo mo-mento storico, sia necessario muoversi con coraggio – sottolinea il presidente Marco Ceccantini – e lo sport e il gioco possono rappresentare gli strumenti per abbattere ogni tipo di barriera, riequilibrando anche le situazioni più difficili, offrendo a tutti le stesse possibilità di riscatto.”

Inoltre, tante le opportunità ed i servizi riservati ai soci: assistenza completa e continua alle società sportive per accompagnarle nei cambiamenti a cui il mondo dello sport è soggetto, dalla fiscalità alla sicurezza per una gestione corretta; convenzioni e promozioni annuali riservate ai soci con sconti UISP su visite mediche e certificati, per l’acquisto di articoli sportivi e biglietti per il teatro e tanto altro.

Fonte: Uisp Firenze - Ufficio Stampa

