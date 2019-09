Mukki Day, ecco come arrivare comodamente alla festa

E’ tutto pronto per facilitare la partecipazione dei visitatori al Mukki Day, in programma domenica 8 settembre 2019 dalle ore ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 nello stabilimento della Centrale del Latte della Toscana in via dell’Olmatello 20.

Parcheggi: presso la Mercafir, a pochi metri dall’ingresso della Mukki, sarà possibile parcheggiare la propria auto, gratuitamente, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Bus navetta: Mukki mette a disposizione un servizio gratuito di bus navetta che effettueranno, durante lo svolgimento della festa, continui collegamenti con le principali aree di parcheggio limitrofe.

Il servizio, gestito da Ataf, si svolgerà dal Controviale Guidoni nei pressi del parcheggio sotterraneo San Donato fino in Via dell’Olmatello, attraverso un percorso che effettuerà le seguenti fermate:

Viale Guidoni (Controviale) : fermate Piccagli e Guidoni Barsanti

Via Eugenio Barsanti: fermata Barsanti Del Prete

Via Accademia del Cimento: fermate Accademia del cimento 01 e Artom

Via Mario Fabiani: fermata Fabiani

Via dell’Olmatello

Via Felice Matteucci: fermata Matteucci

Via Accademia del Cimento: fermata Cimento

Via Carlo Del Prete: fermata Del Prete Piccagli

Viale Guidoni (controviale): fermata Piccagli

Il Mukki Day è completamente gratuito e resterà aperto tutto il giorno con orario dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.

Fonte: Mukki Ufficio Stampa

