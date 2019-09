Pescia, incontro in Prefettura sulla circolazione

Tante novità positive e una fortemente negativa hanno caratterizzato l’incontro richiesto dal comune di Pescia e organizzato dalla Prefettura sulla circolazione della città nell’imminenza della riapertura delle scuole, perdurando lo stato di chiusura del ponte degli Alberghi.

Tutti i soggetti presenti al tavolo hanno convenuto sulla necessità di un intervento straordinario per il controllo della circolazione pesciatina a partire dal 16 settembre. Per questa esigenza è stata quindi assicurata la presenza di agenti della polizia provinciale che presidieranno i punti nevralgici del traffico nelle ore di punta. Oltre a questo, un’altra buona notizia è stata certamente la comunicazione dell’ampliamento dell’organico dei Vigili del Fuoco di Pescia.

Di contro, un elemento fornito dal presidente provinciale Marmo ha fatto andare su tutte le furie il sindaco di Pescia Oreste Giurlani, che era presente alla riunione insieme all’assessore Aldo Morelli e ad alcuni tecnici comunali, fra i quali il comandante della polizia municipale Riccardo Innocenti.

Marmo ha praticamente annunciato che le procedure di gara non partiranno fino alla presentazione della relazione geologica, non prima quindi del mese di ottobre. Questo comporta di fatto uno slittamento rispetto ai tempi che sono stati sempre dichiarati.

“Capisco tutti, ma non posso accettare che si dilatino i tempi di inizio dell’intervento di ripristino della agibilità ai veicoli del ponte- è stato il commento durante l’incontro del sindaco di Pescia Oreste Giurlani-, dopo che abbiamo ricevuto in queste settimane assicurazioni su una partenza molto più veloce dell’affidamento dei lavori. Oltre alla circolazione della nostra città, che sarà danneggiata ancora per diverso tempo, penso soprattutto alle attività presenti nell’area che per sopravvivere hanno bisogno di una riapertura veloce del ponte degli Alberghi. La città di Pescia e chi vive e lavora agli Alberghi non possono aspettare oltre.”

“A parte questo aspetto- ha continuato il primo cittadino di Pescia- devo ringraziare il prefetto Zarrilli e tutti i partecipanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni a questo tavolo operativo che rimarrà sempre aperto per valutare quello che accadrà nell’immediato futuro e trovare le giuste contromisure”.

Il sindaco Giurlani ha fissato per il prossimo 17 Settembre 2019 una assemblea pubblica al bar ristorante Lo Sfizio degli Alberghi per parlare con i cittadini della situazione, alla quale sarà presente anche il presidente della provincia di Pistoia Luca Marmo.

Fonte: Comune di Pescia

