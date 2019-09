Il presidente Milani al 75° anniversario della liberazione di Prato

Oggi, venerdì 6 settembre, si celebra il 75° anniversario della Liberazione di Prato dall'occupazione nazifascista. Il presidente del Consiglio comunale di Firenze Luca Milani parteciperà, col Gonfalone, alla tradizionale Marcia della Paceche, partendo alle 21,15, da via 7 Marzo all'angolo con via di Cantagallo, raggiungendo Figline di Prato. Qui alle 22.30 in piazza 29 Martiri saranno portati gli onori ai Caduti con la deposizione di una corona d'alloro al Monumento ai Martiri di Figline. Infine, alle 22.45, in piazza dei Partigiani, si terrà il saluto della presidente dell'Anpi provinciale Angela Riviello. “Riteniamo importante – sottolinea il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – mantenere sempre viva la memoria ed attualizzare i valori che sono alla base della nostra storia italiana”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

