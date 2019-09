Primo incontro tra i Presidenti del Consiglio comunale di Metrocittà

Il presidente del Consiglio comunale Luca Milani ha riunito, presso la Sala Firenze Capitale di Palazzo Vecchio, i presidenti dei Consigli comunali della Città Metropolitana di Firenze. Alla presenza dell'assessore ai Rapporti con la Città Metropolitana Alessandro Martini, questo primo incontro è servito, in particolar modo, per confrontarsi a pochi mesi dal voto e all'inizio della nuova legislatura, sul ruolo delle assemblee elettive e per iniziare a parlare dei temi che sono comuni alle singole amministrazioni locali e che possono essere condivisi con il Comune capoluogo e con la Città Metropolitana. Tutti i presenti hanno auspicato ulteriori incontri al fine di costituire una rete tra i presidenti dei Consigli comunali per migliorare e rendere più proficuo, per la cittadinanza, il lavoro delle varie assemblee elettive.