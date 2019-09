Pubblica Assistenza in festa a Pescia, nuovo sportello anti-violenza

Sabato 7 e domenica 8 settembre, a Pescia, c'è la tradizionale festa organizzata dall'associazione di Pubblica Assistenza: è così da tantissimi anni, sempre con grande successo e partecipazione di pubblico. La Pubblica Assistenza è una realtà associativa del volontariato tra le più attive sul territorio, in grado di garantire ed erogare, quotidianamente, una serie di servizi assistenziali e sociali fondamentali per tutti i soci e la comunità ed in particolar modo, per le persone più deboli e bisognose. Forte di una storia ultracentenaria, è in continua evoluzione per essere al passo dei tempi, con personale volontario formato e qualificato in grado di rispondere a tutte le esigenze della popolazione ed in grado di intervenire per emergenze più complesse.

“Invito veramente tutti a venire alla nostra festa -afferma il Presidente Florio Giagnoni- perchè è con piacere aspettiamo questa ricorrenza annuale che ci è utile per fare il punto sulle cose effettuate , progettare il futuro ed incontrare tante persone alle quali rivolgiamo sempre la massima attenzione. In questi giorni, i nostri volontari si mettono a disposizione di tutti per illustrare le nostre molteplici attività e per raccogliere le adesioni di coloro che vogliono venire darci una mano, iniziando una esperienza di volontariato che caratterizzerà il futuro della loro vita”

Ed anche per questa festa, la Pubblica Assistenza si presenta con un programma ricco ed articolato, con interessanti iniziative che inizieranno alle ore 17,30 di sabato 7 settembre quando, presso la sede sociale, verrà inaugurato lo sportello anti violenza sulle donne realizzato in collaborazione con l'associazione Anna Maria Marino alla presenza del Sindaco, di tutte le autorità locali e di Eugenio Giani, Presidente del Consiglio della Regione Toscana.

“Con questa nuova iniziativa- continua il presidente Giagnoni- confermiamo l'impegno di tutta la Pubblica Assistenza al fianco delle donne in generale ed in particolar modo a quelle sottoposte ad ogni forma di violenza: ci auguriamo che il nostro lavoro sia utile al territorio, sopratutto quale prevenzione di fatti spiacevoli”.

La festa continua poi alla sera con la tradizionale cena sotto le stelle dove tutti i volontari diventeranno, per una sera, chef e maitre.

Intenso il programma di domenica 8 settembre: si inizia di mattina presto con il mercatino della solidarietà che vedrà le bancarelle di antiquariato, artigianato e vintage collocate nelle strade del centro storico cittadino. Alle ore 10 in piazza del Grano ci sarà l'inaugurazione della mostra dedicata al campione di ciclismo Gino Bartali, mentre la piazza XX settembre ospiterà le auto d'epoca. Presso la sala Lido Moretti, alle ore 10,30 verrà presentato il restauro al quale ha contribuito la Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia del “carrino di volata” adibito, nei primi del '900, a lettiga per il ricovero ospedaliero dei cittadini.

Sempre nelle vicinanze della sede sociale ci sarà, per l'intera giornata, il cardiocamper degli amici del cuore per tutti coloro che vorranno misurarsi la pressione arteriosa, fare un elettrocardiogramma o verificare il livello di colesterolo.

Pomeriggio in musica con la Reverse Street Band ed alle ore 18,30 estrazione della tradizionale tombola con premi da trecento a mille euro.

