Rifiuti, trovato accordo per i lavoratori Geofor

Sottoscritto un importante verbale di intesa tra l'azienda e i sindacati unitari Cgil, Cisl e Uil per i lavoratori in appalto da Geofor, la società di gestione del ciclo dei rifiuti che opera nel Pisano.

Per tutti i lavoratori in appalto da Geofor, è scritto nella nota, è stabilita l'applicazione del contratto di settore dell'igiene ambientale e il mantenimento dei livelli occupazionali nelle nuove gare per la futura assegnazione dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti. Un contratto che aumenta sensibilmente retribuzioni e tutele. "

"Oggi è una bella giornata: Geofor e sindacati hanno firmato un accordo che riconosce a tutti i lavoratori delle cooperative di rifiuti un principio sacrosanto: a uguale tipologia di lavoro deve corrispondere uguale salario.

E' una battaglia di civiltà che abbiamo portato avanti in questi mesi e che sono davvero felice di essere riusciti a vincere, tutti insieme.

E ora avanti perché il modello "stesso lavoro stesso salario" sia replicato ovunque".

Così Antonio Mazzeo, consigliere regionale del PD, commenta sulla sua pagina Facebook l'accordo raggiunto tra Geofor e sindacati.

