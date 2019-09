Ritorna il Memorial Brunetto Vannacci alla Rondinella

Domani, 7 settembre, allo stadio Gino Bozzi delle Due Strade si svolgerà la settima edizione del torneo di calcio Memorial Brunetto Vannacci. L’iniziativa è dell’associazione Rondinella del Torrino, col patrocinio del Comune di Firenze e della Regione Toscana, per ricordare al meglio Brunetto Vannacci, storico personaggio di Firenze e di San Frediano, fondatore e presidente della Rondinella, capitano dei Bianchi di Santo Spirito del Calcio Storico Fiorentino e stella d’oro al merito sportivo. Al torneo triangolare (3 partite da 45 minuti ciascuna) parteciperanno le formazioni Primavera di Fiorentina, Livorno e Pistoiese (Berretti).

Sandfredianino doc Vannacci riuscì a far presenziare all’inaugurazione del Torrino di Santa Rosa (come sede della Rondinella e dei Bianchi) l’allora presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, quel giorno a Firenze per il taglio del nastro del vicino ponte Vespucci. Il programma prevede alle 19 Livorno-Pistoiese, alle 20 Fiorentina-Perdente Livorno-Pistoiese, alle 21.30 Fiorentina-Vincente Livorno-Pistoiese; a seguire premiazioni sul campo. Per definire la classifica finale verranno attribuiti 3 punti alla formazione vincente dopo i 45 minuti regolamentari, 2 punti alla vincente ai calci di rigore, 1 punto alla perdente ai calci di rigore, 0 punti alla perdente dopo i 45 minuti regolamentari.

A fare da corollario al torneo “pro” l’11 settembre, al campo di Ponte a Greve, il II Trofeo Olivo Paoli (con la stessa formula del triangolare) torneo riservato alla categoria Giovanissimi B con Rondinella Marzocco, Casellina e San Giusto-Le Bagnese. Questo il programma: 18.30: Casellina – San Giusto Le Bagnese; 19.15: Rondinella Marzocco – Perdente Casellina-San Giusto Le Bagnese; 20.00: Rondinella Marzocco – Vincente Casellina-San Giusto Le Bagnese. A seguire premiazioni sul campo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

