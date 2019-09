Samuele Vianni sogna, il giovane di Santa Maria a Monte approda al Napoli

Viene da Santa Maria a Monte uno degli acquisti estivi del Napoli. Certo, non ha avuto il risalto di Manolas o Lozano, ma Samuele Vianni potrebbe diventare una stella nel futuro degli azzurri. Gioca da punta e lo descrivono come un giovane molto promettente.

Ha compiuto diciotto anni due mesi fa ed è stato ingaggiato dai partenopei in extremis nel calciomercato. Stando alle cifre che girano sui siti specializzati, il Napoli lo avrebbe pagato poco meno di 400mila euro alla Virtus Entella, società di Chiavari che da qualche anno ne deteneva il cartellino.

Nato a Pontedera e cresciuto, anche calcisticamente, a Santa Maria a Monte, Vianni ha giocato pure nel Margine Coperta. Ha all'attivo due presenze in Serie C e una in Coppa Italia di C, in cui ha segnato i suoi primi due gol tra i professionisti. L'attacco del Napoli è affollato, ma si vocifera già che Carlo Ancelotti abbia messo gli occhi addosso a Vianni. Il sogno continua.

