Scaricano 40 sacchi di rifiuti poi scappano a piedi: denunciati

Lotta all’abbandono dei rifiuti, continua l’impegno della Polizia Municipale. Alle tre del mattino circa di mercoledì 4 settembre, una pattuglia del distaccamento dell’Isolotto ha notato un autocarro in via Giovanni Costetti accostarsi davanti a contenitori per la raccolta di rifiuti e gettarvi un sacco di grandi dimensioni. Gli agenti si sono avvicinati per controlli e il mezzo si è dato alla fuga. A bordo due persone, un uomo e una donna, stranieri, che hanno poi tentato di scappare a piedi, abbandonando l’autocarro in via Nomellini. Il conducente e la passeggera sono poi stati bloccati dai vigili. All’interno del mezzo sono stati rinvenuti 40 sacchi di grandi dimensioni al cui interno erano stipati scarti di rifiuti da lavorazione tessile. In mancanza di qualsiasi autorizzazione per il trasporto del materiale, il veicolo e il carico sono stati sottoposti a sequestro penale ai sensi dell’art. 354 CP.P e introdotti in depositeria comunale e i due denunciati per trasporto abusivo e abbandono di rifiuti ai sensi del Testo Unico Ambientale. Il conducente è inoltre risultato privo di patente di guida e senza documento d’identità e è stato accompagnato presso il Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica per rilievi dattiloscopici e fotografici. A lui è stata contestata violazione amministrativa di 3.100 euro per trasporto di rifiuto senza il formulario di identificazione previsto e violazione amministrativa di 5.110 euro per guida senza patente.

