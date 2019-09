Buona la prima per l'Use Scotti Rosa, battuto il La Spezia. Debutta Chiara Mastrototaro

Buona la prima per l'Use Scotti Rosa. La rinnovata squadra di Alessio Cioni ha debuttato sul campo di La Spezia, compagine di serie A2, ed alla fine il tabellone diceva 46-78 (13-24, 23-40, 32-61, 46-78, 9-20 il quinto tempino disputato). Un test che ha dato alle ragazze la possibilità di prendere per la prima volta confidenza con schemi ed equilibri nuovi. Da segnalare, inoltre, il debutto in casa Scotti di una giovanissima arrivata da qualche giorno: Chiara Mastrototaro, classe 2003. Un prospetto interessante che ha giocato nell'Olimpia Trani, salvo poi passare al Volorosa Brindisi ed alle Pink Bari dove ha giocato anche in serie B. Per lei anche esperienze azzurre con la Nazionale giovanile che ha disputato Trofeo dell'Amicizia in Francia nel 2018 e la presenza nelle riserve a casa dell'Under 16. Prossimo test per la Scotti mercoledì alle 20 al Pala Sammontana con Nico Basket.

Il tabellino dell'amichevole

Trimboli 11, Morris 14, Mathias 10, Ramò 9, Stepanova 16, Madonna 3, Narviciute 8, Manetti 7, Ruffini 1, Malquori 9, Francalanci, Bastianoni 2, Mastrototaro 8. (all. Cioni, ass. Cesaro/Ferradini/Giusti)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Tutte le notizie di Basket