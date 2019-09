Sepsi, la risposta toscana all'emergenza sanitaria: incontro a Siena

Sepsi, una risposta più forte e integrata: l'esempio della Toscana. Questo l'incontro fissato al Centro Congressi Italo Calvino del complesso Santa Maria della Scala in piazza Duomo a Siena per venerdì 13 settembre.

La sepsi è un’emergenza sanitaria di prima grandezza che, in considerazione della sua gravità, merita risposte sanitarie più adeguate alla minaccia crescente che essa rappresenta.

Il Centro Gestione Rischio Clinico della Regione Toscana e l’Agenzia Regionale di Sanità Toscana illustreranno il Documento di indirizzo “Call to Action” che rappresenta un salto di qualità, oltre che un valido riferimento duplicabile su larga scala, per vincere questa importante sfida sanitaria.

INTERVENGONO

Dott. Fabrizio Gemmi

Coordinatore Osservatorio per la Qualità e l’Equità Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

Dott. Gulio Toccafondi

Centro Gestione Rischio Clinico Regione Toscana

Prof. Gianmaria Rossolini

Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Firenze

Prof. Sabino Scolletta

Direttore UOC Rianimazione e Medicina Critica Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

Dott. Stefano Scaramelli

Presidente Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Toscana

