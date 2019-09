Speaker radiofonico accusato di 'odio razziale', indagini concluse

Guido Gheri, lo speaker dell'emittente Radio Studio 54 di Scandicci, ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini per l'inchiesta in cui è accusato di diffamazione e di istigazione all'odio razziale per quanto espresso in alcune sue trasmissioni radiofoniche.

Il 19 agosto, a seguito dell'avvio dell'inchiesta, l'emittente è stata sottoposta a sequestro preventivo. Il tribunale del riesame ha ordinato di apporre i sigilli al trasmettitore che permette di agganciare la frequenza assegnata.

Il 26 agosto poi è stato oscurato il sito attraverso il quale Gheri avrebbe continuato a trasmettere in streaming, grazie a un dominio registrato in Arizona negli Stati Uniti.

Nell'avviso di conclusione delle indagini il pm Christine von Borries, titolare dell'inchiesta, ha anche contestato la calunnia a Gheri e alla moglie, per aver accusato i carabinieri di alcune irregolarità nell'esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo del 19 agosto.

