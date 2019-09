Stanno per riprendere i corsi fitness organizzati dalla Uisp sul territorio dell'Empolese Valdelsa. Un ricco cartellone di offerte per tutte le esigenze, che ogni anno arriva a coinvolgere oltre 1.500 persone. Pilates, Forma Più, Aerobica Base, Caraibico Slim Fast e Yoga saranno le protagoniste dei corsi che si terranno in case del popolo, palestre, scuole e palasport. Le lezioni cominceranno lunedì 9 settembre e andranno avanti fino alla prossima primavera.

I corsi. Per quanto riguarda il Pilates sono diverse le opzioni disponibili. Al palasport Aramini di Empoli le lezioni si terranno il lunedì e il mercoledì alle 13.15 e il mercoledì alle 19.30. Al palasport “Falcone e Borsellino” di Sovigliana, invece, il lunedì e il giovedì corso intermedio alle 20.30 e il martedì corso base alle 19.

Al circolo Arci Villanuova di Empoli il martedì alle 19.30 e il giovedì alle 18.30. Al circolo Arci di Montespertoli il lunedì e il mercoledì mattina alle 9. Infine, al circolo di Martignana a Empoli le lezioni si terranno il mercoledì alle 18.30.

Per quanto riguarda il corso Forma Più le lezioni sono in programma al palAramini di Empoli il lunedì e il mercoledì (in questo giorno si comincerà dal 18 settembre) alle 19. Mentre per il Caribico Slim Fast la sede è ancora il palasport Aramini e gli appuntamenti il lunedì e il mercoledì: alle 20 intermedio/avanzato e alle 21 base/intermedio.

Per quanto riguarda l'Aerobica Base appuntamento al palasport di Empoli il giovedì alle 20 e al palasport di Sovigliana il martedì alle 20.

Infine, i corsi di Yoga si terranno al palasport di Sovigliana il mercoledì alle 19. Mentre al circolo Arci Villanuova il mertedì alle 18.30 e il giovedì alle 19.30.

Modalità e costi. Per iscriversi è possibile rivolgersi alla sede della Uisp Empolese Valdelsa in via XI Febbraio 28 a Empoli oppure direttamente nelle sedi messe in programma prima di ogni lezione. Per frequentare i corsi è necessario portare il certificato di idoneità per attività sportiva non agonistica al momento dell'iscrizione. L'iscrizione annuale ha un costo di 12 euro.

Inoltre, per i corsi di Pilates, Aerobica base e Caraibico Slim Fast è previsto un costo è di 20 euro mensili per una lezione a settimana, 30 euro per 2 lezioni settimanali, 40 euro per tre lezioni settimanali e 50 euro per più di 3 lezioni settimanali per ciascun corso in qualsiasi struttura del circuito a qualsiasi orario (frequenza libera).

Per Yoga il costo è di 25 euro al mese per una lezione a settimana, di 35 euro al mese per due lezioni a settimana e di 50 euro per più di due lezioni a settimana.

