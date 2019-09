Stella (FI): "Assurdo divieto di circolazione mezzi a motore storici"

"La delibera comunale che vieterà tra qualche mese la circolazione di tutta una serie di veicoli a motore, avrà come effetto quello di bandire per sempre auto e moto storiche. Si tratta di un grave vulnus a un patrimonio che non è soltanto automobilistico o motociclistico, ma prima di tutto culturale. I mezzi iscritti al registro delle moto e auto storiche devono poter circolare: il Comune di Firenze ritiri subito la delibera". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, coordinatore fiorentino di Forza Italia.

"Le auto e le moto d'epoca - sottolinea Stella - fanno parte del patrimonio culturale di Firenze e del nostro Paese. Rappresentano l'evoluzione del design, dell'ingegneria meccanica, del costume e della società italiana nel corso dell'ultimo secolo e non è assolutamente pensabile bandirle con una delibera dal territorio comunale. Si tratta di pochi mezzi, che escono dai garage dei loro proprietari poche volte, con motori piccoli: il loro impatto inquinante è praticamente nullo. Chiediamo a Palazzo Vecchio di annullare questo provvedimento inutile e controproducente".

Fonte: Segreteria Vicepresidente del Consiglio Regionale Marco Stella

Tutte le notizie di Firenze