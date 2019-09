Secondo posto Uisp per il Tennis Villanova di Empoli

Significativo secondo posto centrato dal Circolo Tennis Villanova ai campionati nazionali Assoluti 2019 Uisp che si sono disputati a Pugnochiuso (Vieste) in provincia di Foggia. La medaglia d’argento è stata guadagnata dalle portacolori del club empolese, Claudia Villa e Sofia Bartolini, nel campionato a squadre.

Un risultato molto prestigioso che conferma la bravura degli atleti in forza alla società di via Sottopoggio per S. Donato, guidati dal maestro nazionale Fit Claudio Lolli, affiancato dagli istruttori di 1° grado Andrea Lolli e Domitilla Bambi. Anche la ripresa delle competizioni ufficiali, dopo la sosta di agosto, è stata positiva per i tennisti empolesi. In evidenza si è messa la squadra partecipante al campionato regionale misto (ex Coppa Cerbai) che nel primo turno ha regolato in casa la compagine del ‘Paolo Ciampi’ di Coiano (Prato) con un netto 4/1.

L’incontro è iniziato nella maniera migliore per i locali grazie a Filippo Bertini e Stefano Alderighi, che si sono aggiudicati i rispettivi singolari; invece Daniela Alderighi ha perso il proprio singolo femminile pur giocando una buona partita. Ogni incertezza sull’esito della sfida, comunque, è stata spazzata via dal successo nel doppio misto composto da Stefano Fanciullacci e Valentina Ciampi, mentre il quarto punto è stato intascato dal doppio maschile formato da Gabriele Bini ed Edoardo Bollini.

Fonte: Circolo Tennis Villanova

