Un Volto per Fotomodella, tre ragazze pisane sognano lo scettro di più bella a Fiuggi

Nello splendido scenario della Fonte Bonifacio VIII a Fiuggi si svolgerà sabato 7 settembre la serata conclusiva di "Un Volto per Fotomodella 2019" che decreterà la vincitrice nazionale del concorso.

Nelle 32 finaliste in gara anche tre ragazze pisane: Alice Cignoni 15 anni di San Piero a Grado, Mara Modorin, 14 anni di Pisa e Rebecca Riccetti, 19 anni di Navacchio (vincitrice della finale regionale) che sono già a Fiuggi e sognano di togliere lo scettro alla detentrice in carica Victoria Zamfiroi.

Insieme a loro a Fiuggi anche la responsabile del concorso per la Regione Toscana Alessia Aiello.

Intanto l'organizzazione del concorso "Un Volto per Fotomodella" regione Toscana, ringrazia chi ha assiduamente seguito per dodici tappe dando il proprio contributo professionale la kermesse di moda e spettacolo, ad iniziare da Sara Jo Mariotti insegnante di portamento, Lucia Cappelli, gli stilisti Ana Cris, Noel Maggini, Antonia Nicoletti e Federica Gioé, il manager Michele Ammannati, la madrina del concorso Marcia Sedoc, la presidente di giuria Lucia Castellana, il giornalista di RAI 3 Lee Roberty, Marianna e Tiziana che assieme a Carlo Musto si sono occupati del trucco e del parrucco delle ragazze, Fabio Chiesa, Cristina Toni medico specialistico, Gaetano Alaimo e Max Paoli che hanno ripreso il concorso per le varie TV, Plinio Neri fotografo ufficiale del concorso, Alessio e Matteo Micheletti che hanno messo a disposizione i costumi delle ragazze, Irene Vaglini e Antongiulio Di Giacomo, oltre a Rebecca Goetske show girl e a tutti i partner del concorso.

Fonte: Un Volto per Fotomodella

Tutte le notizie di Pisa