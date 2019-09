Valdibrana, nuovo asfalto: investimento da un milione di euro

Proseguono gli interventi di manutenzione al manto stradale, previsti sia in pianura sia in collina, per un investimento complessivo di quasi un milione di euro. Nei prossimi giorni, sarà la volta di via di Valdibrana (in due diversi tratti) e di un tratto di via Boldini. Si proseguirà, poi, con le viabilità previste dal progetto ovvero via di Selvapiana, via San Piero in Vincio, via del Paradiso, via Nerucci e viaccia dei Ciantelli.

I lavori di risanamento e bitumatura della sede stradale in via Valdibrana riguarderanno due tratti: dall'intersezione tra via del Villone e via dello Specchio a via Marino Marini e da via Pisacane a via delle Gaine. Saranno eseguiti dal raggruppamento temporaneo di imprese formato da Co.Edil Srl di Montemurlo e Endiasfalti spa di Agliana, che si è aggiudicato i lavori.

«Da più di un mese – evidenzia Alessio Bartolomei, assessore ai lavori pubblici –, i cantieri stanno lavorando a pieno ritmo sulla viabilità di pianura per portare avanti le bitumature nelle strade maggiormente danneggiate, individuate dai tecnici comunali grazie anche alle segnalazioni dei cittadini. Si tratta di un programma non esaustivo rispetto alle criticità presenti sul territorio, la cui pianificazione prosegue senza sosta durante tutto l'anno. La manutenzione delle strade comunali è, infatti, un settore prioritario per la sicurezza dei cittadini, a beneficio anche degli spostamenti che ognuno di noi quotidianamente effettua sul territorio comunale.»

I lavori di riasfaltatura in pianura sono iniziati a metà luglio e termineranno entro la fine dell'anno. Per il momento, sono terminate le riasfaltature in via Casella di Santomato, via della Chiesina, via dei Gatti, via Boschereccia, via Forramoro e via di Cafaggio, via Ferrucci, via delle Logge e via delle Mura Urbane.

Già in fase di progettazione esecutiva da parte dei tecnici dell'Amministrazione ulteriori programmi di manutenzione straordinaria suddivisi in lotti di manutenzione di viabilità montante e di viabilità cittadine.

Modifiche alla viabilità

Per permettere lo svolgimento dei lavori, da lunedì 9 a sabato 14 settembre, dalle ore 8 alle 18, saranno adottate alcune modifiche alla viabilità.

Da lunedì 9 a sabato 14 settembre, in via di Valdibrana (nel tratto da via Pisacane a via delle Gaine) sarà vietata la sosta e istituito il senso unico alternato, regolato da movieri.

Da martedì 10 a giovedì 12 settembre, in momenti consecutivi e non concomitanti, sono previste due principali modifiche. In via di Valdibrana (nel tratto da via Pisacane a viale Belvedere), saranno vietati la sosta e il transito, con deviazione obbligatoria su viale Belvedere per chi proviene dalla località Valdibrana e su via Pisacane per i veicoli che arrivano dal lato città; in viale Belvedere (da via Vecchio Oliveto all'intersezione con via Valdibrana), divieto di sosta e di transito per tutti i veicoli con conseguente direzione obbligatoria a sinistra in corrispondenza di via Vecchio Oliveto per chi proviene da via Dalmazia e a diritto per quanti percorrono da via Valdibrana in direzione Valdibrana.

Da mercoledì 11 a sabato 14 settembre, in via di Valdibrana (nel tratto da via del Villone, via dello Specchio a via Marino Marini) sarà vietata la sosta con rimozione forzata nell'area di parcheggio adiacente il campo sportivo; il transito sarà vietato a tutti i veicoli, con deviazione obbligatoria sull'area di parcheggio adiacente il campo sportivo nella sola direzione sud-nord, da via Del Villone a via Marino Marini, per i veicoli provenienti da via del Villone; prevista la chiusura della rampa di uscita dalla rotatoria di via Clemente IX, via Valdibrana, via Marini per i veicoli in direzione via Del Villone, via dello Specchio.

In via Boldini, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e deviazione del traffico sulla porzione di carreggiata non interessata dai lavori.

