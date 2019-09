Via dell'Arco, arriva il pluripremiato fotoreporter Francesco Zizola

Nell'ambito della tradizionale manifestazione dedicata all'arte che ogni anno si svolge a Casciana Terme, “Via Dell'arco”, domenica 8 settembre presso il salone delle Terme di Casciana si svolgerà una rassegna interamente dedicata alla fotografica dal titolo “LLDM - Le Letture Del Merlo".

Sarà presente per l'occasione un ospite d'eccezione, Francesco Zizola, fotoreporter di fama internazionale che ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui nove World press photo.

L'appuntamento da non perdere è alle ore 17,30 quando Francesco Zizola mostrerà e parlerà dei suoi ultimi lavori durante un dibattito pubblico moderato da Elena Falchi. La rassegna prevede nella giornata anche interessanti mostre fotografiche come quella di Massimo Agus “1977 convegno nazionale dei teatri di base”- 15 fotografie scattate a Casciana durante lo storico Convegno al quale presero parte circa 130 gruppi di teatro provenienti da tutta Italia e dall’estero - e come quella della reportagista Cristina Garzone, dal titolo “Misticismo Copto”. In esposizione anche lavori di fotografi dei tre circoli organizzatori.

L'iniziativa, promossa e patrocinata dall'Amministrazione Comunale, prende infatti vita grazie alla collaborazione di tre circoli fotografici di zona, Fotoclub Scatto Matto di Casciana Terme, Crec Piaggio di Pontedera e CiFAL di Lavaiano ed il contributo della ProLoco di Casciana Terme.

Fonte: Comune di Casciana Terme Lari

