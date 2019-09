Visita guidata all'ex Istituto Agronomico di Firenze

Una visita guidata alla scoperta dell’ex Istituto Agronomico per l'Oltremare, esempio di Architettura Razionalista presente in città.

L'iniziativa, organizzata dalla Fondazione Architetti Firenze, è in programma venerdì 13 settembre dalle 10 alle 13. L'obiettivo è far scoprire ai cittadini un edificio che non tutti conoscono: per questo motivo, l'itinerario è aperto ad addetti ai lavori e non, ovvero sia agli architetti iscritti all'Ordine (per cui la partecipazione dà diritto a 3 crediti formativi professionali) che a tutte le persone che desiderano saperne di più sul palazzo che si trova tra via Cocchi e via Baldesi.

L'evento prevede anche un focus sull’attività del suo progettista, Aurelio Ghersi, nell’ambito della pianificazione di nuovi insediamenti realizzati alla fine degli anni trenta in Sicilia, Libia e Romania. Dopo il ritrovo dei partecipanti alle 10 all'ingresso dell'ex Istituto Agronomico per l'Oltremare, il programma continua con la presentazione in Aula Magna e, a seguire, la visita guidata al complesso, tutto a cura dell’architetto Giampaolo Trotta, storico dell’architettura e del territorio, membro I.CO.MO.S. e Accademico delle Arti del Disegno di Firenze.

Fonte: Ordine degli Architetti di Firenze - ufficio stampa

