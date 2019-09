Ail, si cercano scrittori per i racconti di Natale

Siamo un gruppo di scrittori della provincia di Pisa, ci chiamiamo "scrittori sbandati" perché la nostra amicizia e condivisione nasce dagli incontri letterari della Banda dei libri a Pontedera. La passione della scrittura ci ha portato a divulgare a giugno una antologia di racconti "Racconti sbandati" presentata in varie zone della Valdera durante l'estate e abbiamo in programma per dicembre l'uscita di un'altra raccolta "Racconti sbandati di Natale", grazie alla collaborazione della Libreria Carrara, dove potete trovare i nostri libri, Handling onlus e Accademia della chitarra.

Abbiamo già la copertina e alcuni racconti scritti da noi, ma vogliamo allargare il nostro gruppo e aspettiamo altri racconti natalizi. Per partecipare non ci sono limiti di età, non è richiesto nessun contributo economico, se non la passione per la scrittura e la voglia di mettersi in gioco. Non c'è limite alla fantasia e ai generi letterari, però il racconto dovrà avere lo spirito natalizio oppure essere ambientato nei giorni precedenti alla festività.

Le battute dovranno essere minimo 3500 battute massimo 4500 battute spazi esclusi (minimo 4000 battute, massimo 5000 spazi inclusi), il racconto dovrà contenere titolo e nome dell'autore e dovrà essere inviato via email a info@labandadeilibri.it entro il 25 settembre, verrà inviata conferma di lettura.

La selezione avverrà in modo anonimo all'interno del gruppo e i racconti meritevoli verranno inseriti nell'antologia. Per ulteriori informazioni consultare la pagina www.labandadeilibri.it. I racconti saranno 25, uno al giorno nell'attesa del Natale, da leggere come fossero cioccolatini del calendario dell'Avvento e contribuiranno alla causa dell'AIL, il ricavato andrà in beneficenza a questa associazione. L'iniziativa non ha scopo di lucro, ma di condivisione, amore per la lettura e piacere di conoscere nuovi scrittori e lettori. Aspettiamo i vostri racconti!

Gli scrittori sbandati

Benedetta Giovannoni

Simone Maioli

Elena Marrassini

Francesca Masi

Gloria Rubino

