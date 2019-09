Asd Nuoto Valdinievole, quarta edizione degli Open Days di nuoto

Da giovedì 12 a sabato 14 settembre alla piscina comunale di Monsummano ed a quella intercomunale di Larciano-Lamporecchio, località Centocampi, si terranno gli "Open Days" organizzati dall'Asd Nuoto Valdinievole. Un'iniziativa aperta a tutti nella quale i curiosi e gli appassionati potranno seguire gratuitamente le lezioni di nuoto, da circa 30 minuti. Questo appuntamento si unisce a quello delle attività motorie legate al benessere in acqua sia corpo libero che con gli attrezzi come biciclette, tappeti elastici e step. Per due settimane (dal 2 al 14 settembre) al solo costo di 15 euro c'è la possibilità di provare tutte le attività motorie (con tante novità) finalizzate al benessere in acqua per qualsiasi età e livello. E' una doppia bella occasione per l'associazione dilettantistica sportiva termale, riconosciuta dalla Fin (federazione italiana nuoto) come scuola nuoto federale, di illustrare le numerose attività che svolge durante l'anno. Lunedì 16 settembre scatterà ufficialmente la stagione del Nuoto Valdinievole con l'inizio di tutti i corsi gestiti da istruttori molto qualificati. Ci sono i corsi per neonati (dal 1° mese fino ai tre anni compiuti), cuccioli (dai 3 anni ai nati nel 2014 compreso), ragazzi (dal 2013 al compimento dei 16 anni) e adulti (dai 16 anni in su) oltre a quelli più specializzati come Nuoto Master, Fitness Agonistico, corso di nuoto per Salvamento, corso per brevetto di assistente bagnanti Fin, idrochinesiterapia (per chi necessita di una rieducazione motoria) e naturalmente le lezioni private. Il programma delle attività motorie in acqua finalizzate al benessere è molto ampio ed offre varie specialità, da quelle consolidate come Hydrobike, Bike e Walk, Gym & Walk, Ginnastica dolce, Walk Circuit, Trx, Gestanti in acqua, Acquagym, Gym & Gag, Acqua Balance, Acqua Antalgica e l'Acquacrossfit, Triathlon, Palestra in Acqua, le varie attività con il tappeto elastico (Jump), alla new entry Supergym. Oltre a tutto questo ci sono anche le squadre sportive come la Propaganda, Agonistica e Salvamento Agonistico. E' possibile avere ulteriori info sui programmi, orari andando sul sito www.nuotovaldinievole.it oppure contattando le segreterie della piscina di Monsummano (0572952255, 0572520897) o quella di Larciano-Lamporecchio (057381506)

Fonte: Asd Nuoto Valdinievole

