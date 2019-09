Il Bisonte, la preparazione s'infiamma con Caprara e il torneo di Imola

È entrata nel vivo la preparazione de Il Bisonte Firenze verso il prossimo campionato di serie A1. Da mercoledì anche Christina Bauer, reduce dalla partecipazione all’Europeo con la sua Francia, si è aggiunta alle sette giocatrici della prima squadra già presenti dal primo giorno (Alberti, Degradi, Venturi, Turco, De Nardi, Santana e Meli), mentre lunedì, alla ripresa del lavoro dopo due giorni di libertà, tornerà a guidare il gruppo coach Giovanni Caprara, che ha chiuso la sua esperienza come ct dell’Azerbaigian raggiungendo gli ottavi di finale di Eurovolley 2019. La prossima settimana sarà anche quella del primo test agonistico de Il Bisonte Firenze: dopo quattro giorni di allenamenti fra la palestra Body Line al mattino e il Mandela Forum al pomeriggio, venerdì la squadra si trasferirà a Imola, dove parteciperà alla prima edizione del Trofeo McDonald’s. Come già accade nelle varie sessioni di lavoro, saranno a disposizione di Caprara anche alcune ragazze della seconda squadra di B2 della Rinascita Il Bisonte: venerdì al PalaRuggi di Imola le bisontine giocheranno la prima semifinale contro le polacche del Developres Rzeszów, mentre a seguire si sfideranno Lardini Filottrano e Saugella Team Monza, poi sabato andranno in scena le finali a partire dalle 15.30.

Ecco il calendario della settimana:

Lunedì 9 settembre

Ore 10 Pesi

Ore 17 Atletico + Palla

Martedì 10 settembre

Ore 17 Palla

Mercoledì 11 settembre

Ore 10 Pesi

Ore 17 Palla

Giovedì 12 settembre

Ore 17 Palla

Venerdì 13 settembre

Ore 17.30 Il Bisonte Firenze-Developres Rzeszow (semifinale Trofeo McDonald’s Imola)

Sabato 14 settembre

Finale 3°/4° posto o finalissima Trofeo McDonald’s Imola

Domenica 15 settembre

Libero

Fonte: Ufficio Stampa Il Bisonte Firenze

