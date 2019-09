'B(l)ack in the game', presentazione della squadra rossoblu

La nuova stagione di Montecatiniterme Basketball è alle porte, e mentre la squadra continua a sudare sul campo (quattro amichevoli già disputate), fervono i preparativi per quella che vuole essere la grande festa del basket rossoblù. Giovedi prossimo infatti, a partire dalle ore 21,30, si svolgerà “B(l)ack in the game”, la presentazione ufficiale della squadra rossoblù, dello staff e della società, alla vigilia del sesto campionato nazionale di serie B e soprattutto alla vigilia della quinta edizione del memorial Gianluca Cardelli, che si svolgerà nel prossimo fine settimana. “B(l)ack in the game” si svolgerà in pieno centro di Montecatini Terme, davanti alla scalinata del palazzo comunale, e sarà presentata da Alessandro Martini e Noemi Puntorno. Saranno presenti diverse autorità cittadine con in testa il sindaco Luca Baroncini, saranno presenti esponenti di spicco del basket toscano e italiano oltre a tante autorità cittadine e della Valdinievole. Ci sarà spazio per tutti i tifosi, che potranno assistere alla presentazione di tutti i giocatori della prima squadra e dello staff tecnico. Verrà svelata anche la maglia da gioco che la squadra rossoblù indosserà nel prossimo campionato e verranno presentate tutte le squadre di Montecatiniterme Basket Junior, il settore giovanile di Montecatini. L’ingresso alla serata sarà ovviamente libero e tutta la città di Montecatini (e zone limitrofe) è invitata a partecipare.

Fonte: Montecatiniterme Basketball

