Bus fermo per un'ora, ubriaco non vuole scendere

Per un'ora un bus Ataf è rimasto fermo perché un 55enne somalo in stato di ubriachezza si è rifiutato di scendere. La polizia lo ha denunciato ieri, dopo che il fatto ha avuto inizio alle 14.45 in via Niccolò da Tolentino. Dopo aver insultato tutti i passeggeri, una volta al capolinea l'uomo non ne ha voluto sapere di scendere, nonostante i ripetuti inviti dell'autista. La polizia lo ha denunciato per interruzione di pubblico servizio oltre che di violazione delle norme sull'immigrazione, in quanto irregolare in Italia. È stato pure multato per ubriachezza. A causa dell'alcol ingerito, una volta terminate le pratiche è stato trasferito in ospedale per la disintossicazione.

