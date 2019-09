I vigili del fuoco del Comando di Firenze distaccamento di Marradi sono intervenuti per soccorrere una donna caduta in un bosco in Località Casetta di Tiara, nel Comune di Palazzolo sul Senio.

Inviata sul posto anche una squadra del distaccamento di Monghidoro (Bologna).

La persona è stata stabilizzata e trasportata in area dove è stata recuperata con elisoccorso.

