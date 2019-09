Ex sindaco sconfitto al ballottaggio si presenta al concorso in Comune

È tornato a fare il cittadino comune e come tale ha pensato di tentare la sorte per rientrare in Comune dalla porta di servizio, tramite un concorso per istruttore amministrativo. Parliamo dell'ex sindaco di Pistoia Samuele Bertinelli, in carica dal 2012 al 2017 prima che il ballottaggio consegnasse la città nelle mani dell'avversario di centrodestra Alessandro Tomasi. A riportare la notizia è il quotidiano Il Tirreno: il nome di Bertinelli figura tra i 5.165 nomi per il concorso al vicino comune di Prato. Di politica non si può campare, spiegava il quotidiano citando l'ex primo cittadino, ma è anche vero che lo spettacolo della politica mostra che ci sono poltrone dedicate a chi finisce il proprio mandato in ambito pubblico. Un altro esempio di 'vita nuova' l'aveva dato Alessio Antonelli, ex sindaco di Cascina sconfitto dalla leghista Susanna Ceccardi nel 2016, che dopo la debacle è uscito dalla vita politica per girare la Toscana con la sua attività di streetfood. Onore a chi si rimette in gioco con umiltà.

