Fa saltare la corrente elettrica per rubare in casa dell'anziana: condannato

Faceva saltare la corrente elettrica in casa di un'anziana, così da poter entrare in casa quando la donna scendeva nello scantinato per riaccendere l'interruttore e rubare denaro e oggetti preziosi. Così un 33enne albanese è stato arrestato dai carabinieri a Poggibonsi dopo la denuncia della 78enne per la scomparsa di monili e soldi. I militari hanno installato due telecamere a infrarossi in casa, capaci di registrare immagini ad alta qualità nonostante la poca luce (come quando salta la corrente elettrica). Quando è avvenuto un'altra volta, la donna ha contattato i carabinieri, i quali sono giunti in casa e hanno scoperto il ladro mentre rovistava tra i mobili dell'appartamento. Dopo l'arresto in flagranza, è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione dal tribunale di Siena durante il processo per direttissima.

