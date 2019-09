Fc Ponsacco, trasferta a Pomezia

“Pomezia sarà un altro banco di prova importante: andiamo a giocare su un campo caldo e contro una neopromossa che, dunque, ci affronterà sulle ali dell’entusiasmo, ma per noi non cambia niente. Cercheremo, comunque, d’imporre il nostro gioco proseguendo nel percorso di crescita appena intrapreso”. Non importa se si giocherà in trasferta e per molti rossoblù sarà la prima gara in serie D in esterna, l’allenatore dell’Fc Ponsacco 1920 Luigi Pagliuca vuole, comunque, ripartire dall’ottima gara d’esordio di domenica scorsa in casa con il Montevarchi: “Se vogliamo crescere, dobbiamo superare anche questo battesimo”, sorride il tecnico rossoblù. Che in terra laziale dovrà fare a meno di Raimo, espulso domenica scorsa e appiedato per un turno dal giudice sportivo.

Non ci saranno neppure Micchi e Cortopassi che nei giorni scorsi hanno lasciato il club rossoblù per accasarsi al Poggibonsi (Eccellenza), ma mister Pagliuca potrà contare anche sul nuovo acquisto Edoardo Degl’Innocenti, 21enne, talentuoso centrocampista ex Primavera di Fiorentina e Pisa, nell’ultima stagione in forza al Savona (21 presenze) e dai ieri ufficialmente un giocatore dell’Fc Ponsacco 1920.

Fonte: Fc Ponsacco 1920 - Ufficio Stampa

