Geofor, applicato contratto a tutti i lavoratori: soddisfazione di Conti e Gambini

“Ho appreso la notizia del raggiunto accordo – dichiara il Sindaco di Pisa Michele Conti- dal Vice Presidente di Geofor Gianluca Gambini, al quale ho fatto i miei più vivi rallegramenti per il risultato raggiunto pregandolo di estenderli a tutto il Cda di Geofor. Parità di salario e giuste condizioni di lavoro sono i presupposti minimi per garantire dignità ai lavoratori, i quali, sentendosi soddisfatti e tutelati, potranno condurre al meglio le loro mansioni svolgendo un servizio di fondamentale importanza per le nostre città”.

Gianluca Gambini, Vice Presidente di Geofor esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto: “La stipula del verbale di intesa tra il Cda e le organizzazioni sindacali aziendali è un atto molto importante per l’azienda e per i suoi lavoratori. Per l'assegnazione dei nuovi appalti di servizio, si procederà a selezionare imprese che adottino un contratto di servizio di settore igiene ambientale; a parità di mansione si corrisponderà parità di salario tra tutti i lavoratori del servizio e verranno mantenuti i livelli occupazionali. Le imprese invitate alla gara dovranno implementare le loro caratteristiche tecnologiche e imprenditoriali, al fine di garantire maggiore efficienza qualitativa e quantitativa per migliorare la raccolta differenziata e garantire ricavi atti a compensare eventuali maggiori costi. Ringrazio per la vicinanza, la sensibilità e le sollecitazioni ricebute l'Amministrazione Comunale di Pisa”.

